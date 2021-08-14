شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبدالعزيز يهنئ شقيقه بعيد ميلاده: الطيبة والرجولة.. ومحمد: سندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان كريم محمود عبد العزيز، شقيقه محمد، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم السبت 14 أغسطس، متمنيا له عاما سعيد وأنه صاحب الطيبة والرجولة، بينما رد عليه شقيقه محمد، بأنه كل شيء جميل فى هذه الدنيا.

ونشر كريم، صورة له مع شقيقه عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الطيبة والرجولة والأخوة.. عيد ميلاد أخويا.. كل سنة وأنت طيب يا أخويا".





ورد محمد، على تهنئة شقيقه كريم، من خلال التعليقات، قائلا: "حبيبى وابنى وأخويا وسندى وضهرى وكل حاجة حلوة فى الدنيا كلها، ربنا يخليك ليا ويفرح قلبك دايما يا رب ومايحرمنيش منك أبدا".



الشقيقان محمد وكريم محمود عبد العزيز

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز، احتفل مؤخرا بعرض فيلمه الجديد "موسى"، وتحدث كريم محمود عبد العزيز خلال لقائه مع الخليج 365، بأنه استمتع كثيرًا مع المخرج بيتر ميمى، لافتًا إلى أنه صاحب فكر مبتكر لكن فى الوقت ذاته مريح لكل طاقم العمل ويستطيع توصيل أفكاره لهم بسهولة.

وتدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة، يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذى كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.