شكرا لقرائتكم خبر عن شاب من ذوى القدرات الخاصة يصعد للمسرح فى حفل عمرو دياب: بحبك يا هضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد شاب من ذوى القدرات الخاصة من محبى عمرو دياب للمسرح الحفل الذى يحييه الهضبة بمدينة العلمين الجديدة، ويترتدى "تى شيرت" عليه صورة الهضبة، واستقبه الأخير بترحاب وقال فى "المايك": "بحبك قوى يا هضبة".

وأحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا، الجمعة، فى العلمين الجديدة. وبدأ الهضبة حفله بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط استقبال كبير من جمهوره.

يذكر أن نور عمرو دياب قد تصدرت التريند منذ أيام بإعلان خطبتها من شاب بريطانى من أصل إفريقي، وذلك من خلال بث مباشر عبر إنستجرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطوبتها، وسوف تعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطوبة من خلال منشور عبر صفحاتها، وأضافت أنها ستشارك متابعيها صورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

يشار إلى أن نور هى الابنة الأولى للفنان عمرو دياب، والوحيدة للفنانة شيرين رضا، لديها 3 أخوة هم “كنزى وجنا وعبد الله”، ودرست العديد من التخصصات، من بينها البيولوجى فى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير فى التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة، ويتابعها على موقع إنستجرام ما يزيد عن 400 ألف متابع من مختلف دول العالم.