شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان القدير طارق دسوقى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لوجينا طارق، إصابة والدها ابنة الفنان القدير طارق الدسوقى، بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، داعية له بالشفاء العاجل وأن يمده الله بالصحة.

وكتبت لوجينا، عبر حسابها على فيس بوك: "أرجو الدعاء لأبى العزيز بالشفاء العاجل"، داعية له: "اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافى، لا شافى إلّا أنت".



طارق دسوقى

يذكر أن الفنان الكبير طارق الدسوقى، يقوم ببطولة مسرحية "الرسالة" على مسرح مركز الهناجر للفنون، المقررة عرضها خلال الفترة المقبلة، وهى من إخراج محمد يوسف المنصور ومن إنتاج مركز الهناجر للفنون بقيادة المخرج شادى سرور.



طارق دسوقى وابنته لوجينا

المسرحية تتناول ملحمة من ملاحم البطولات الوطنية المصرية فى فترة زمنية ما ويفترض تقديمه خلال شهر أكتوبر القادم تزامنا مع انتصارات الشهر العظيم الذى شهد أعظم انتصار فى تاريخ مصر وهو حرب أكتوبر عام 1973 واستعادة أرض سيناء الحبيبة .



الفنان طارق دسوقى

الفنان طارق الدسوقى حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بعام 1979، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983، وشارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية منها (السجين، فى بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، الحب والطوفان، عقبه بن نافع، بيت الزعفراني، زمن العطش، نار ورماد، لم يكن أبدا لها، زرياب، زمن عماد الدين). كما شارك بالمسرح بعدد من المسرحيات، منها (نقول أيه، المهزلة، الغجرية، تأشيرة) وجسد من قبل شخصيات كثيرة أشهرها شخصية عبد الحكيم عامر فى فيلم " ناصر 56 " .



