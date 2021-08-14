شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يستعد لطرح 3 أغانٍ جديدة خلال أسبوع.. اعرف اسمهم ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى قمر، أنه بصدد طرح ثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وهى أغانى "ضحكتك موصوفة" و"أنا" و"وجع الفراق"، وأنا أول أغنية ستكون خلال أسبوع.

وكتب قمر، عبر حسابه على انستجرام: "الغنوتين اللى مجهزهم بقوا تلاتة، أغنية اسمها ضحكتك موصوفة، والتانية اسمها أنا، والتالتة دراما اسمها وجع الفراق، آخر كلام ادونى أسبوع واسمعكوا أول واحدة.. يا مسهل".



مصطفى قمر

وكان النجم مصطفى قمر، أعرب مؤخرا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على ظهوره ضيف شرف فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث يظهر بشخصيته الحقيقية فى الفيلم الذى يعرض فى السينمات حاليًا ومن بطولة النجم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندى .

وأضاف قمر، أنه سعيد بالمشاركة فى العمل مع نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى وغيرهم ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور حيث إنه قصة جديدة ومختلفة على السينما المصرية.