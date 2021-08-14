شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "زيها مين" لـ محمد حماقى تحقق 8 ملايين مشاهدة فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "زيها مين" الذى طرحها النجم محمد حماقى مؤخرا من ألبومه الجديد الذى يحمل إسم "يافاتنى" حوالى 8 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في أسبوع، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع تميم، كما تصدرت الأغنية تريند يوتيوب ميوزيك من وقت طرحها .

وطرح مؤخرا محمد حماقى أغنية "لو هتسيب" والتى تعد ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

وكان قد انتهى المطرب محمد حماقى من تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد، الذى يحمل اسم "يافاتنى"، بعد أن أعلن عن طرحه خلال موسم الصيف الحالى.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء يتعاون مع كل من أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

يذكر أن من آخر أعمال النجم محمد حماقى كليب دعاء دينى بعنوان "ياللى عالم بينا"، والذى طرحه عبر يوتيوب وحساباته على منصات السوشيال ميديا، وهو من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد إبراهيم، وكان ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.