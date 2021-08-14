شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر : العمل مع يحيى الفخراني إضافة لأي فنان وأفتقد سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هالة فاخر في مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، انها سعيدة بمشاركتها بمسلسل نجيب زاهي زركش، ولا يشغلها حجم الدور ولا مساحته ولكن اهمية الدور هو المقياس بالنسبة لها.

وأضافت أن الفنان محمد محمود فنان كبير، وإسلام إبراهيم عامل دور رهيب وأنا مبسوطة جدا بيه ولى الشرف أنى اشتغل مع الأستاذ يحيى الفخرانى وأول مرة مع شادى الفخرانى، و محمد إبراهيم يسرى ابن الوز عوام .

وعن كواليس العمل قالت هالة فاخر إن المخرج شادى الفخرانى مهذب جدا ومنضبط، ولا يسمح بأى حاجة خلال التصوير، وأنها صورت مشاهدها في الحلقة الأولى في تسع أيام .

وعن علاقتها مع الفنان الراحل سمير غانم أنه كان إنسان بمعنى الكلمة وكان لما يلاقى أن حد أمامه عاوز يقول كلام كان بيفرش ليه علشان يطلع موهبته وأنا زعلت جداً عليه .

وعقب الفنان محمد محمود أنه عمل في معظم مسرحيات الاستاذ سمير غانم وانسان خير جداً وجدع جدا و لي معاه ذكرى في مسرحية بهلول في إسطنبول وأول مرة اشتغل معاه، وعملت إفيه بعد جملة للأستاذ سمير كانت بتكسر المسرح و الإفيه سمع مع الناس وضحك الصالة و فؤجت بحد في الصالة بيقول لى الأستاذ زعل منك جدا و جريت بسرعة عليه وقولت ليه انا اسف مش هعمل كده تانى ، و قال لى اسف على ايه اوعى ما تعملش الافيه ده تانى لازم تعمله انا انبسطت بيه ربنا يرحمه كلنا افتقدناه .