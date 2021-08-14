كارمن لبس تُعرب عن استيائها من الأوضاع في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة كارمن لبس، عن استيائها من الأوضاع التي وصل إليها وطنها لبنان.

وكتبت كارمن، عبر حسابها على موقع "تويتر": "شيء مؤسف إنه وصلنا لهون.. شيء مؤسف إنه أكبر فرحة للبناني هي بس تيجي الكهرباء ويتأمن بنزين.. مؤسف إنه اللبناني صار بيتعايش مع المرض لأن ما معه يعالجه أو مش لاقي دواء.. والمؤسف أكتر إنه اللبناني هو سبب كل هذه المصايب مش زعيمه ولا الدول بره".

وبدأ مصرف لبنان المركزي يوم الخميس، تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.

يذكر أن أخر أعمال كارمن لبس مسلسل "2020" في رمضان الماضي، مع النجوم: نادين نسيب نجيم، قصي خولي، فادي أبي سمرا وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ نادين جابر وبلال شحادات، وﺇﺧﺮاﺝ فيليب أسمر.