كريم محمود عبد العزيز يكشف موعد طرح فيلم "موسى" في الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، موعد طرح فيلم "موسى" في دور العرض بمختلف الدول العربية، وذلك بعد طرحه في مصر يوم 11 أغسطس الجاري.

وكتب كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "يُعرض فيلم موسى ابتداءً من 19 أغسطس في العالم العربي".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعشؤالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة النجوم: ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.