ميرنا نور الدين أمام البحر ونور عمرو دياب في الشارع.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، أمام البحر خلال تواجدها في تركيا، عبر حسابها على إنستجرام.

مي عمر

الفنانة مي عمر، ظهرت في أحدث إطلالة لها خلال تواجدها في الشارع، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة".

نور عمرو دياب

ظهرت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، أثناء تجولها في الشارع بأحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الطقس حار".

نور اللبنانية

الفنانة نور اللبنانية، ظهرت بإطلالة صفراء عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا أؤمن بأن اللون يؤثر على مزاج الناس".

ليال عبود

نشرت الفنانة ليال عبود، إطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

الفنانة إيمي طلعت زكريا، نشرت إطلالة كاجوال لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نصف السعادة في الرضا.. والنصف الآخر في العطاء".

مي القاضي

ظهرت الفنانة مي القاضي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شغف".

ملك أحمد زاهر

خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عمرو سلامة

ظهر المخرج عمرو سلامة بصحبة زوجته في أحدث ظهور لهما عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "غمازات".