شذى تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة شذى، عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

ونشرت شذى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء تلقيها اللقاح.

وعلّقت شذى: "الحمد لله أخدت أول جرعة النهاردة.. شكرا وزارة الصحة والسكان المصرية".

يذكر أن أخر أغاني شذى "مقلوبة حياتي" والتي طرحتها في مارس الماضي، من كلمات أحمد الجندي، رؤية فنية محمد حامد، ألحان مدين، توزيع وميكس وماستر عمر إسماعيل، جيتار شريف فهمي، مهندس صوت ماهر صلاح، من إنتاج "Casset".

وتقول كلمات أغنية شذى "مقلوبة حياتي": "مايغركش ثباتي وإذا كان شكلي يبانلك عادي فأنا مقلوبة حياتي، وبحاول مايبانش الضعف اللي بخبيه بسكاتي، أول مرة أعيش إحساس أن الماضي يعود والحاضر مايجيش، صعب عليا استوعب إنك ناوي ماترجعليش".