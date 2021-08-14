"تحدي كبير".. ماذا قال عمرو سعد عن الجزء الثاني من مسلسل "ملوك الجدعنة"؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب النجم عمرو سعد، عن سعادته بـ"تأثير ونجاح" مسلسله الأخير "ملوك الجدعنة" مع النجم مصطفى شعبان.

وقال سعد، في حوار مع برنامج "et بالعربي": "الحمد لله المسلسل نجح في الحارة المصرية أوي، ولف الدول العربية وحقق نسبة مشاهدة كبيرة جدا جدا، وقالوا لنا إن ده أكثر مسلسل مصري في السنوات الأخيرة حظى بنسب مشاهدة في الوطن العربي".

أضاف: "في خطة عامة بيحلم بها الإنتاج والمخرج وهي الحفاظ على الحالة الشعبية المصرية، (ملوك الجدعنة) أصبح براند ويتعمل أجزاء منه ويطلع أجيال منه جديدة زي الأعمال الأمريكاني، أتمنى الإنتاج يحافظ على البراند ده، ومش شرط عمرو سعد ومصطفى شعبان بس".

تابع عمرو سعد: "أنا مش بخاف، ولو عملنا الجزء الثاني هيبقى في مسئولية كبيرة تجاه الجمهور، لأن الحمد لله النجاح كان كبير جدا أكثر من اللازم، والتحدي في الجزء الثاني أنه لازم يكون قد النجاح الكبير اللي حصل".

وحول تعاونه مع النجم مصطفى شعبان؛ قال: "الثنائية مع مصطفى شعبان ممتازة وهايلة، وهو كان اكتشاف بالنسبالي في السفر، كنا بنلعب مع بعض في فريق واحد، وكنا بنساعد بعض، والصحوبية اللي الناس شافتها على الشاشة كانت متحققة في الكواليس".

"ملوك الجدعنة" بطولة النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وعُرض العمل في رمضان 2021.