دلال عبد العزيز في لقاء يُعرض لأول مرة: خايفة من كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أذاع برنامج "et بالعربي"، حوارا يُعرض لأول مرة للنجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

اللقاء أجراه البرنامج مع دلال عبد العزيز، من كواليس فيلم "الفنار" أو "الناجي" الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، والذي تم تصويره من عدة أشهر، وهو البطولة السينمائية الأولى للفنان محمد الشرنوبي، ويشارك في العمل الفنان محمود البزاوي، والفنانة هدى المفتي.

"دلال" تحدثت خلال اللقاء عن التجربة وعلاقتها بفريق العمل، وعن دورها وقصة العمل، وأبدت إعجابها بموهبة محمد الشرنوبي، ومخرج وكاتب العمل شريف نجيب.

كما تحدثت الراحلة عن مشاركتها في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، وقالت: "فريق العمل جميل، والمخرج أحمد خالد موسى جميل، ومبسوطة بالتعاون معهم".

وكشفت أنها اعتذرت عن دورها بالمسلسل في البداية قبل أن توافق عليه، قائلة: "هما بعتولي وعجبني الدور جدا، بس أنا خايفة من كورونا، وكمان في ظروف عندي في البيت خليتني اعتذر، راحوا بعدها لزميلة جميلة وكانت خلاص على وشك الاتفاق ولكن ارتبطت بحاجة تانية واعتذرت، فرجعولي وأقنعوني، أنا حابة الدور من الأول لكن الخوف بتاعي خلاني اعتذر وأنا أصلي جبانة جدا".

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.