شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا: محمد محمود كان بيتكسف منى في مسلسل "نجيب زاهى زركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أنوشكا إنها سعيدة بالتمثيل بمسلسل نجيب زاهى زركش وردود الفعل الرائعة على العمل، مشيدة بنجوم العمل وبخاصة الفنان محمد محمود، واتكلم معاه وأنادى عليه " طريف" نسبة إلى شخصيته بالمسلسل، وهوكان بيتكسف منى جدا لأن كان فى مشهد المفروض إنى بغريه فيه وانفجرنا فى الضحك وانا بعتبر أن نجاح شخصية شيرين جزء كبير منه بسبب محمد محمود.

وأضافت فى مداخلة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا عاوزه اشكر بنته نهال لأنها فعلا شالت المسلسل بعد انسحاب اسمين استيليست كبار من المسلسل.

وعقب إسلام إبراهيم أتوجه بالشكر إلى الفنانة أنوشكا على مواقفها معى عند مرضى ومرض والدتى.

وتابعت أنوشكا، أننا بنقعد مع بعض فى الشغل اكتر من بيوتنا وأنا كنت ببقى سعيدة جدا فى وسطهم.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحكى المسلسل قصة الملياردير نجيب زاهى زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم فى قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح فى الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.