شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود: العمل مع الفخرانى شرف كبير وكنت خايف من شخصية طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد محمود أنه سعيد بنجاح مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وبخاصة الدور الذي قدمه، وأنا قدمت العديد من الأعمال سينما ومسرح ودراما لكن التفاعل مع المسلسل من الجمهور كان إحساس آخر .

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا كنت خايف من شخصية "طريف " أن الناس ما تحبهوش وكان الفضل لظهور الشخصية بهذا الشكل للأستاذ عبد الرحيم كمال السيناريت والعمل مع الأستاذ يحيى الفخرانى شرف كبير".

وقال الفنان محمد محمود: إن آخر عمل له مع الفنان يحيى الفخرانى منذ 25 سنة في مسرحية راقصة قطاع عام، لكن لم يصور النسخة التليفزيونية، وكان الدكتور يحيى ناسي انى اشتغلتها معاه و فكرته.

وأضاف : أن الدكتور يحيى الفخراني خارج التصوير حبوب جدا، لكن أول ما نبدأ التصوير في انضباط كامل.. مفيش تأخير.. مفيش خروج عن النص، حتى إن الاستوديو تحول إلى صيدلية بسبب أحداث كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية، وكان يوجد دكتور متواجد دائمآ في البلاتوه، والأستاذ شادى الفخرانى المخرج كمان شرف انى اشتغلت معاه .

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحكي المسلسل قصة الملياردير نجيب زاهي زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.