شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يسرى: والدى رفض دخولى مجال التمثيل فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الشاب محمد إبراهيم يسرى أن والده الفنان الراحل إبراهيم يسرى طلب منه أن يأخذ شهادة أخرى حتى إذا فشل فى التمثيل يقدر يكمل حياته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، اشتغلت فى مصر حكايات بنات وبنين، مع أستاذ طارق لطفى ومسلسل انجليزى وفيلم سويدى المانى، وكان السبب فى إنى اشتغل فى أعمال أجنبية، ووالدى رحمة الله عليه كان دائما يقول لى انت اللغة بتاعتك قوية حاول تعمل حاجة بره مصر، لحد ما توفى وبعد وفاته عملت الفيلم السويدى وكان دور بطولة.

وتابع محمد أن والده كان يحاول دائما يبعده عن التمثيل لأنه مهنة صعبه، واشتغلت العديد من الاعمال، ثم ذهبت إلى والدى وتحدثت معه فى رغبتى فى التمثيل ووافق لكنه توفى بعدها بخمس شهور.

وشارك الفنان محمد ابراهيم يسرى مؤخرا فى مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحكى المسلسل قصة الملياردير نجيب زاهى زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم فى قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح فى الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.