في زفاف نيللي كريم.. تفاصيل معركة إيمي سالم والمخرج محمد سامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد حفل زفاف الفنانة نيللي كريم مشاجرة بين لفنانة إيمي سالم والمخرج محمد سامي الذي كان برفقة زوجته الفنانة مي عمر.

وكشفت الفنانة إيمي سالم تفاصيل المشاجرة التي وقعت خلال الحفل، عبر منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكرت إيمي سالم أنها تعرضت للإهانة من جانب المخرج محمد سامي أثناء حفل زفاف نيللي كريم.

وقالت إيمي سالم: "فيه حاجة سيئة حصلت، وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ، لكن قررت أكتبها، ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا، هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم، طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي امبارح، لأني كنت عايزة الفرح ما يتعكرش صفوه وجماله".





وأضافت: "كنت زمان باسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي، لازم يكون إنسان كبير كمان، بس يمكن إمبارح موقف أكد لي المقولة دي، طبعا كلنا شفنا مسلسل (نسل الأغراب) في رمضان، المسلسل اللي انتقده نحو الـ 300 مليون عربي، اللي انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان، وشفنا فيه إهدار المال يشكل مرعب"



وتابعت: "فيه عمل فني ركيك وضعيف للغاية، الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدًّا السقا، وكرارة، حتى الأبطال الثانين أدوارهم انهارت عشان المدام تتلمع، لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع الأستاذ المخرج من كتر رداءة المسلسل، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدراما لمخرج".





وعن واقعة إهانتها من محمد سامي قالت: "طيب ايه بقى القصة، القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل، كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل، فكتبت تعليق على بوست كتبه الصديق أيمن سليم السينارست، وكان تعليق منتقد للمسلسل، والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن، ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أداؤه وتحسين إنتاجه، لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على إنه خناقة شخصية، وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف".



وأضافت: "أنا مش هاحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات، وبزوج أخته اللي أعرفه قبل ما حتى آجي أعيش في مصر، إمبارح وأنا بتحرك في الفرح، لقيت الأستاذ المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر، فأنا لأني بنت ناس.. ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة، فلقيتني بنية صافية بقوله، هتسلم علي ولا مش عايز؟".





وتابعت: "فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص، حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته، وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني، أنا سكت بس لحسابات، لأن تربيتي أولا ما تسمحش إني أنزل لمستوى الشوارعية والسوقية ده، وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة".



وكتبت إيمي سالم: "لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا، عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج، شخص لا يعرف معنى الفن، ولا الزمالة ولا سمع عن الأخلاق، ولا يعرف ما معنى احترام المرأة، حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي، شكرًا يا أستاذ محمد على أخلاقك، اللي فعلا شبهك".