حلا شيحة تتبرأ من صورتها الجريئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبرأت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة من صورة من دون حجاب كانت قد انتشرت لها خلال الساعات الماضية على فيسبوك.

وظهرت حلا شيحة في الصورة وهي ترتدي فستاناً جريئاً على إحدى الصفحات على فيسبوك.



وكتبت حلا شيحة عبر حسابها في أنستقرام: "بمناسبة الشائعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين، لا يحترمون مهنتهم ومسئوليتهم العظيمة، حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل، إلا حسابي ده على الانستجرام".





وأضافت: "وبشكر فيس بوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي، وأتمنى من رؤساء التحرير المحترمين أن يختاروا الصحفيين المهنيين الحقيقيين حتى تكون صحفهم في ركب التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلًا من الانشغال بالتفاهات ونشر الشائعات".





وكان آخر أعمال حلا شيحة هو مشاركتها في فيلم "مش أنا" (بطولة تامر حسني) قبل أن تعلن اعتزالها الفن نهائياً.