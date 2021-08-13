شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقدم شركة ديزنى جزءًا جديدًا من فيلم دوين جونسون Jungle Cruise؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ ذا روك بطل فيلم Jungle Cruise، وهو يغادر صالة الألعاب الرياضية، وذلك بعدما تردد فى الآونة الأخيرة إمكانية إقدامه على خطوة الجزء الثانى من فيلم Jungle Cruise خاصة بعد تحقيقه إيرادات كبيرة وصلت إلى 126 مليون دولار حول العالم خلال عرضه فى 4310 صالات عرض.

وقد قال دوين جونسون الشهير بـ ذا روك إن لديه اجتماع مع شركة ديزني لمناقشة الأمر، وأنه فيما يبدو هناك نية لدراسة الأمر وقد يكون بالفعل هناك جزء ثاني من العمل، الأمر الذى اسعد قطاع كبير من محبى الفيلم.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.