شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قابيل: عشت منعزلًا بعد وفاة رجاء الجداوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير محمود قابيل إنه حزن حزنًا شديدًا بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوى ومن بعدها الفنان سمير غانم، وقال: "طول الفترة اللي فاتت كنت منعزل، لأن حكاية رجاء الجداوي أثرت فيّ وبعدها وفاة سمير غانم، خاصة أن له معزة خاصة في قلبي".

وأضاف قابيل خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم": ليس لدي أي أعمال جديدة ولا عُرض عليّ، ولكن أشاهد الكثير من الأفلام، واقرأ، وأستمتع بالحياة، أتمرن كل يوم سباحة في النادي، كما أتابع مع أولادي في أمريكا كل يوم".

يذكر أن الفنان محمود قابيل شارك مؤخرا فى مهرجان الإسماعيلية بالفيلم الروائى القصير "كان لك معايا" للنجمة صفية العمرى، إخراج روجينا بسالى، كما شارك في رمضان 2020 في مسلسل "لعبة النسيان" وهو آخر أعمال الراحلة رجاء الجداوي.