شكرا لقرائتكم خبر عن إيزيس الدولى لمسرح المرأة يكرم نجمات أثرن الحركة المسرحية.. منهن شويكار وهدى وصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته التأسيسية المقرر عقدها في الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر المقبل، عددًا من الشخصيات النسائية التي أثرت الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي.

وقالت الممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة المهرجان إن هذه الدورة مهداة لاسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال، كما يكرم المهرجان اسم الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار باعتبارها من أهم النجمات اللاتي حققن نجاحًا كبيرًا على خشبة المسرح، والمخرجة والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر مؤسسة مسرح المدينة وهدى وصفى مؤسسة والرئيسة الأسبق لمركز الهناجر للفنون، والمخرجة عفت يحيى مؤسسة فرقة القافلة للمسرح المستقل، وأستاذة الإلقاء والممثلة القديرة د.نجاة على، واسم الملحنة والمخرجة الراحلة إيمان صلاح الدين.

كما أكدت أن هذه الدورة التأسيسية تحمل اسم فتحية العسال لأنها تعتبر الملهمة لفكرة المهرجان، ولو كانت بيننا الآن بالتأكيد كانت ستساند فكرة مهرجان من هذا النوع لاهتمامها بالقضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا المرأة بشكل خاص في مؤلفاتها وأعمالها الأدبية ومنها "هي والمستحيل" و"سجن النساء" و"نساء بلا أقنعة" و"ليلة الحنة" وغيرها، و أقل تكريم لها هو أن تحمل هذه الدورة اسمها.

وقالت المخرجة عبير على مديرة المهرجان أن علاقة الفنانة الكبيرة شويكار بالمسرح بدأت بمسرحية "السكرتير الفني" وجمعتها أيضًا بالفنان الراحل فؤاد المهندس شريك النجاح على خشبة المسرح والذى قدمت معه كل أعمالها المسرحية تقريبا وأعادت المسرح الكوميدي للساحة بقوة في ذلك الوقت ومن بينها "أنا هو وهى" و"سيدتى الجميلة" و"أنا فين وأنت فين" و"إنها حقا عائلة محترمة" و"حواء الساعة ١٢"، وتجولت بعروضها مع فرقة مسرح التليفزيون في أغلب محافظات مصر ومنها الصعيد.

وأشارت إلى أن الفنانة الكبيرة نضال الأشقر ممثلة و مخرجة و كاتبة مسرحية لبنانية أسست مسرح المدينة في 1994 ليكون منصة حرة منفتحة على العالم العربي والغربي ولاتزال أبواب المسرح مفتوحة حتى الآن على الرغم من الظروف القاسية التي يمر بها لبنان حاليا، وحازت على أرفع الجوائز والأوسمة ومنها وسام الاستحقاق ووسام الأرز الوطني اللبناني بالإضافة إلى وسام الآداب والفنون برتبة فارس من فرنسا.

وقالت الكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان عن د. هدى وصفى استاذة الأدب الفرنسي أنها من أهم الشخصيات التي أثرت في الحركة المسرحية سواء بكتاباتها أو المناصب التي تولتها ومنها مدير المسرح القومي ومدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في عام 1990، ولكن المرحلة الأهم هي توليها لإدارة مركز الهناجر للفنون منذ بداية تأسيسه ولأكثر من 20 عاما قدمت فيهم مجموعة من التجارب المسرحية المتميزة واستضافت أهم صناع المسرح في العالم، وساندت تيار المسرح المصري المستقل ودعمت تجاربه.