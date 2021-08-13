شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تجدد تهنئتها لنيللى كريم: "ياما شوفتى أيام صعبة واستكتروا عليكى السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة بشرى، صديقتها نيللى كريم، بزواجها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، للمرة الثانية متمنية لها حياة زوجية سعيدة وأن يبعد الله عنهما العين، مهددة زوجها هشام، قائلة: "ولو فكر يزعلك هيشوف منى أيام خروبية المنبع".

ونشرت بشرى، صورة للعروسين عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "روحى يا شيخة.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك، ياما شوفتى أيام صعبة وياما استكتروا عليكى السعادة، ربنا يوفقكم ويبعد عنكم العين، ولو فكر يزعلك هيشوف منى أيام خروبية المنبع".



بشرى

وكانت الفنانة بشرى، هنأت الفنانة نيللى كريم، بعقد قرانها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، الذى عقد، الأربعاء الماضى، فى الساحل الشمالى، معتذرة عن حضورها الحفل بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت بشرى صورة لنيللى كريم من حفل زفافها، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "مبروك يا حبيبتى، ربنا يسعدك ويوفقك، يعز عليا إنى مكونش معاكى النهاردة، ما منعنيش إلا الشديد القوى".

وخطفت الفنانة نيللى كريم الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة عقد قرانها فى الساحل الشمالى، حيث احتفلت بعقد قرانها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور فى حضور عدد من الأهل والأصدقاء بعد تأجيله 3 أيام بسبب وفاة النجمة دلال عبد العزيز.