شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تتبرأ من صورة انتشرت لها بدون حجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرأت الفنانة حالة شيحة من صورة انتشرت لها دون حجاب وتم تداولها على موقع "فيس بوك" موضحة أن تلك الصفحة التي روجت للصورة ليست لها وتواصلت مع إدارة فيس بوك لإغلاقها.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها على "إنستجرام": "بمناسبة الشائعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين، لا يحترمون مهنتهم ومسئوليتهم العظيمة، حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل، إلا حسابي ده على الانستجرام".

وأضافت: "وبشكر فيس بوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي، وأتمنى من رؤساء التحرير المحترمين أن يختاروا الصحفيين المهنيين الحقيقيين حتى تكون صحفهم في ركب التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلًا من الانشغال بالتفاهات ونشر الشائعات".

وحققت الفنانة حلا شيحة منذ طلتها الأولى نجومية كبيرة وأصبحت ضمن نجمات الصف الأول، ورغم هذا النجاح الكبير إلا أنها عاشت حياة متشتتة في ارتداء الحجاب وخلعه عدة مرات واعتزال الفن والعودة مرة أخرى، وكان سببًا في خلق أزمات في حياتها الفنية والشخصية والتي كانت آخرها مع النجم تامر حسني بسبب طرح كليب "بحبك" والذى عرض ضمن أحادث فيلم "مش أنا".