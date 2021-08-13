ليلى علوي ترقص على أغنية "يا أنا يا لأ" في حفل عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت النجمة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها خلال حضورها حفل النجم عمرو دياب، في الساحل الشمالي، مساء اليوم الجمعة.

ونشرت علوي، الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله ترقص على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" للهضبة.

ويُحيي النجم عمرو دياب مساء اليوم الجمعة، حفله الغنائي الجماهيري الأول في صيف 2021، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

يذكر أن أخر أغاني عمرو دياب "الدنيا بترقص" التي طرحها في 9 يوليو الماضي وتجاوزت مشاهداتها 20 مليون عبر "يوتيوب"، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.