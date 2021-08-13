هادي الباجوري يعلن عن التحضير للجزء الثاني من فيلم "هيبتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج هادي الباجوري، عن بدء تحضيراته للجزء الثاني من فيلمه السينمائي "هيبتا – المناظرة الأخيرة".

ونشر الباجوري، نسخة سيناريو الجزء الثاني عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "هيبتا 2".

فيلم "هيبتا 2" قصة محمد صادق وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وشارك في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.

يأتي الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" بعد مرور 5 سنوات من الجزء الأول، بطولة النجوم: عمرو يوسف، ماجد الكدواني، أحمد بدير، أنوشكا، كندة علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هاني عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد علي، وغيرهم.