إيمي سالم تهاجم محمد سامي: "دفعني بإيده بشكل عنيف ووسع الطريق لمراته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة إيمي سالم، إنها تعرضت لموقف سيء خلال حضورها حفل زفاف الفنانة نيللي كريم ولاعب الإسكواش السابق هشام عاشور.

وكتبت إيمي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، "في حاجة سيئة حصلت، وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ، لكن قررت أكتبها، ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا، هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم، طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي امبارح لأني كنت عايزة الفرح ميتعكرش صفوه وجماله".

أضافت: "كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي لازم يكون إنسان كبير كمان، بس يمكن امبارح موقف أكد لي المقولة دي، طبعا كلنا شفنا مسلسل (نسل الأغراب) في رمضان، المسلسل انتقده حوالي ٣٠٠ مليون عربي، انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان، وشفنا فيه إهدار المال بشكل مرعب، في مقابل عمل فني ركيك وضعيف للغاية، الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدا، السقا وكرارة، حتى الأبطال التانيين أدوارهم انهارت عشان المدام تتلمع، لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع الأستاذ المخرج من كتر رداءة المسلسل، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدراما لمخرج".

تابعت: "طيب إيه بقى القصة، القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل، فكتبت تعليق على بوست كتبه الصديق أيمن سليم السينارست، وكان تعليق منتقد للمسلسل، والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن، ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين الأداء وتحسين إنتاجه، لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على أنه خناقة شخصية وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف".

استكملت: "أنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات، وبزوج أخته اللي أعرفه قبل ما حتى أجي أعيش في مصر.. امبارح وأنا بتحرك في الفرح لقيت الأستاذ المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر، فأنا لأني بنت ناس.. ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة، فلقيتني بنية صافية بقوله (هتسلم عليّ ولا مش عايز؟)، فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص، حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته، وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني".

اختتمت: "أنا سكت بس لحسابات، لأن تربيتي أولا متسمحش إني أنزل للمستوى ده، وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة، لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا، عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج شخص لا يعرف معنى الفن ولا الزمالة ولا سمع عن الأخلاق، ولا يعرف ما معنى احترام المرأة، حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي، شكرا يا أستاذ محمد على أخلاقك، اللي فعلا شبهك".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، وإدوارد وغيرهم، من إخراج وتأليف محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في مايو الماضي، وقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.