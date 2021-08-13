رسالة رومانسية من محمد فراج لـ بسنت شوقي.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان محمد فراج، يوم الجمعة، رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة بسنت شوقي.

ونشر فراج، صورا تجمعه بـ"بسنت" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، التُقطت لهما خلال حضورهما حفل زواج الفنانة نيللي كريم ولاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وكتب فراج واصفا بسنت: "عينيها لهما مفردات خاصة بهما، يا لها من لغة جميلة نتعلمها.. أنا محظوظ"، بينما هي علّقت بالقول: "عاجزة عن الرد".

يذكر أن محمد فراج وبسنت شوقي، عقدا قرانهما في يونيو الماضي وسط حضور عدد كبير من الأهل والفنانين والأصدقاء بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.