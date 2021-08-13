ريتا نجيم الرومي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الموركس دور هذا العام يحمل شعار “بيروت أيقونة الصمود”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 6 ثواني

تخوض الاعلامية ومديرة البرامج في الاذاعة اللبنانية الرسمية ريتا نجيم الرومي تجربة جديدة من خلال مشاركتها في احدى لجان جائزة الموركس دور، فماذا تقول لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذه الجائزة التي تقام هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها لبنان “اعتقد ان مساري المهني كاعلامية ومديرة برامج في اذاعة لبنان العريقة وانضمامي الى عائلة فنية منذ 30 عاما عرفت بمستوى فني رفيع وهي عائلة الراحل حليم الرومي من خلال زواجي بابنه عوض الرومي هذه الاسباب جعلت الاخوين الحلو يدعوانني للانضمام الى لجنة التحكيم الموسيقية في “الموركس دور” وهذا ما يسعدني ويشرفني ان اكون بين اعضاء اللجنة لا سيما مع الكبير الاستاذ روميو لحود والزملاء الرائعين جميعهم”.

اما كيف تم اختيار الفائزين لهذه الدورة تقول “منذ سنتين وبسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم ولبنان، لم يتم اقامة حفل الموركس وبالتالي تجمع عدد كبير من الاغنيات المشاركة وكذلك عدد الفيديو كليب وشارات المسلسلات” وتضيف “لكن اللقاءات المتتالية التي كانت تجمع اللجنة في اماكن عدة ومنها في AVA VENUE حيث سيقام الحفل في 18 اب، كل هذه اللقاءات التي تم خلالها درس الاعمال وتقيمها اتت بنتيجة موضوعية حيث اعرب كل من في اللجنة عن رأيه بالاغنيات المتبارية والفنانين المشاركين بالاضافة الى التصويت من لبنان والعالم. اما بالنسبة للمطربين والفنانين الذين طرحت اسماؤهم من لبنان والعالم العربي فجميعهم على مستوى جميل ولكن في النهاية قررت اللجنة ان تقدم للبعض نوعا من جائزة تكريمية لا سيما منهم الذين كرموا بيروت باعمالهم اذ ليس هناك من رابح اول وثان انما هناك جائزة او لنقل رمز فني جميل صممه النحات العالمي رودي رحمة سيقدم للفنانين تكريما لهم ولمشاركتهم بهذا الحفل الذ يحمل اسم “بيروت ايقونة الصمود” التي تتمسك بالامل رغم الالم.

اما من اين اتت الشجاعة لاقامة الموركس دور هذا العام وسط الظروف الصعبة فتشير ريتا نجيم الرومي الى ان “كل من يستغرب اقامة حفل فني في بيروت ونحن في مرحلة شديدة الصعوبة نقول لهم ان هذا الحفل هو عمل بطولي والتصميم على اقامته هو تأكيد ان بيروت لو جرحت وتألمت فمن ألمها يولد الامل ومن الجرح يدخل النور و”الموركس دور” هذا العام اصرار على ان لبنان هو نبض الفنون والثقافة”.

واخيرا تقول ريتا عن الزيارة التي قاما بها الاخوين زاهي وفادي الحلو الى منزل ماجدة الرومي وهل هناك نية لتقديم درع تكريمي لها فتؤكد ان الاخوين حلو زارا ماجدة الرومي في منزلها في جونية تعبيرا عن تقديرهما الكبير لوجه لبناني راق يحمل بيروت في قلبه وصوته ويظهر لبنان بأبهى صورة فنية وقد اعربت الماجدة عن اعجابها بمسيرة الاخوين الحلو اللذين عملا على تكريم الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين منذ 20 عاما وتضيف ريتا نجيم ان ماجدة الرومي تقوم بالتحضير لاغنية خاصة ببيروت ولو كان العمل جاهزا لوجدت انه من الممكن ان يتم افتتاح حفل المركس دور بهذه الاغنية التي تحاكي وجع بيروت وقد كنت شاهدة على هذا اللقاء .