يستنزف الكثير من وقتها.. كاميرون دياز تتحدث عن ابتعادها من التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضحت الممثلة الأميركية كاميرون دياز يوم أمس الخميس عبر برنامج الممثل كيفن هارت الحواري “بيكوك هارت تو هارت” Peacock Hart to Heart، أن التمثيل كان يستنزف الكثير من وقتها ويأخذ حيزاً كبيراً من حياتها.

وسأل هارت دياز: “لماذا ابتعدت كامرون دياز من عالم التمثيل؟ ما الذي دفعك للتوقف؟”.فأجابت: “عندما تفعل شيئاً بمستوى عالٍ لفترة طويلة من الزمن، عليك نوعاً ما أن تسلّم أجزاءً أخرى من حياتك إلى أشخاص آخرين”.

وقالت دياز إنها بدأت تدرك في سن الأربعين أن هناك أجزاءً كثيرة جداً من حياتها لم تكن تتأثر بها ولا تتحكم فيها. وأوضحت: “التمثيل ممتع للغاية، أحب القيام بذلك. أحب التمثيل”، مضيفةً لاحقاً أنها تسعى للمزيد من البساطة في حياتها اليومية.

وأردفت قائلةً: “بالنسبة إليّ، أردت حقاً أن أتولى إدارة حياتي. أن يصبح روتيني اليومي حرفياً ما أستطيع القيام به بنفسي”.

وبعد تغيير نمط حياتها، قالت دياز لهارت: “أشعر بالاكتمال”.

وأشارت النجمة أيضاً إلى أنها بعد تخليها عن التمثيل، كان لديها وقت “للقيام بكل تلك الأشياء التي لم أملك الوقت الكافي للقيام بها من قبل”، مثل لقاء زوجها بنجي مادن وتكوين أسرة حيث استقبلت دياز ابنتها راديكس في كانون الأول (ديسمبر) عام 2019.