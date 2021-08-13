السجن ثلاث سنوات لنجم شهير بتهمة الإتجار بالجنس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حُكم على مغني البوب الكوري سينغري يوم أمس الخميس بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإتجار بالجنس والمقامرة. وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أنه تم تغريم المغني 1.15 مليار ين (أو 989 ألف دولار أميركي).

ووُجهت اتهامات عديدة لعضو فرقة “بيغ بانغ” Big Bang السابق في كانون الثاني (يناير) عام 2020، من بينها تأمين بائعات هوى لمستثمرين من تايوان واليابان وهونغ كونغ ودول أخرى.

ووفقاً لوكالة “يونهاب” الإخبارية في كوريا الجنوبية، قالت المحكمة العسكرية التي حاكمت سينغري إنه “رتب خدمات جنسية للمستثمرين الأجانب في مناسبات عديدة بالتواطؤ مع شريك تجاري وحصل على مكاسب كثيرة نتيجة ذلك. وتسببت جرائمه وانتهاكه لعاداتنا وتقاليدنا بضرر كبير لمجتمعنا”.

ودين سينغري أيضاً باختلاس حوالي 528 مليون ين من ملهى ليلي في سيول وبالمقامرة غير القانونية في النوادي الليلية الأجنبية، وفقاً لتقارير يونهاب.

وقد أنكر المغني معظم التهم الموجهة إليه.

وكان نجم البوب الكوري سابقاً أحد أبرز نجوم هذا القطاع الموسيقي، حيث حققت فرقته “بيغ بانغ” نجاحات كثيرة بعد ظهورها للمرة الأولى في عام 2006. وكان سينغري قد ترك الفرقة في عام 2019 بعد الاتهامات التي طاولته.