والد ميغان ماركل يصفها بالكاذبة ويدّعي أنها تغيرّت منذ لقاء هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصف توماس ماركل، والد الممثلة الأميركية ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، ابنته بالكاذبة إثر مقابلة متفجرة أجرتها مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري في آذار (مارس) الماضي.

وزعم توماس أن ميغان لم تكن تقول الحقيقة، وضاعف من إهانته بالقول إنها لم تملك القدرة على الكذب إلى أن التقت بالأمير هاري.

وتحدث ماركل عن ابنته الليلة الماضية في مقابلة تلفزيونية على “جي بي نيوز” قائلاً إنه سيظل يحبها رغم تغيرها.

وأوضح: “لقد تغيرت، إنها ليست الابنة التي أعرفها. كانت ابنتي شخصاً محباً معطاءً أكثر بكثير مما هي عليه الآن”.

وعندما سُئل عما إذا كانت تقول الحقيقة في حديثها مع أوبرا، رد توماس: “لا، لقد كذبت. لقد كانت تكذب لسنوات، كانت تكذب بشكل متقطع حول مواضيع عدّة لسنوات. أن تكذب بشأن رئيس الأساقفة؟ كيف يمكنها أن تكذب بشأن رئيس الأساقفة؟ كيف يمكنها أن تقول إنهما تزوجا قبل الزفاف بثلاثة أيام بينما لم يفعلا ذلك؟”.

وسأله مقدم البرنامج عما إذا كانت لديها القدرة على الكذب، فأجاب توماس: “لا، لا، هذا جديد. بدأ هذا بعد تعرفها إلى هاري. لا أعرف ما إذا كان هو من يقف وراء ذلك، لكنني أعتقد حقاً أن هاري وبعض أصدقائها قد غيروها. أنا أحب ابنتي، لكنني لا أحبذ دائماً ما يفعلانه”.

وأخبر توماس أيضاً المقدم أنه يلقي باللوم على هاري لابتعاد ابنته عنه، قائلاً إنه أرسل إليها باقة ورد لمناسبة عيد ميلادها الأربعين لكنه لم يتلقَ أي رد منها.وأردف: “لم أتوقع حقاً تلقي أي رد، لكنني حاولت على كل حال”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت ميغان وزوجها الأمير الجدل في جميع أنحاء العالم عندما أطلقا عدداً من المزاعم حول حياتهما كأفراد من العائلة الملكية أثناء جلسة الدردشة التلفزيونية مع أوبرا.

وخلال المقابلة التي تصدرت عناوين الصحف، اتهم الثنائي أحد أفراد العائلة بالعنصرية، وقالت ميغان أيضاً إنها شعرت برغبة في الانتحار أثناء حملها ورفضت الحصول على المساعدة، وادّعت أنها تزوجت هاري سراً قبل ثلاثة أيام من حفل زفافهما الفخم عام 2018.

لكن تبيّن لاحقاً أن بعض ادعاءاتها، بما في ذلك أن رئيس أساقفة كانتربري قد زوجهما سراً في الفناء الخلفي، ليست صحيحة.