شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يهدى ملابس فرقته الاستعراضية لقطاع الفنون الشعبية بوزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى النجم الكبير سمير صبري، كل ملابس فرقته الاستعراضية التي استخدمها في كل أعماله لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة الذى يرأسه الدكتور عادل عبده الذي وجه له الشكر ووصفه بالفنان المثقف المخلص لمهنته والذي يقدر قيمة الفن وأهميته، وسوف نقوم بتكريمه قريبًا نظرًا لإسهاماته الفنية الكبيرة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.



المخرج عادل عبده مع سمير صبري في احتفال بمسرحية قطط الشوارع

وقال عبده أيضًا: أن الفنان سمير صبري قدم من قبل بطولة عمل مسرحي علي مسرح البالون وهو "قطط الشوارع" عن رواية اوليفر تويست لتشارليز ديكنز وكانت من اعداد وكتابة بهاء جاهين واخراجي وكان رئيس البيت وقتها الفنان شريف عبد اللطيف.

يذكر أن الدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية يستعد لتقديم عرض مسرحي غنائي استعراضي مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ " زقاق المدق " وتقوم ببطولته دنيا عبد العزيز ومحسن محي الدين وكريم الحسيني وفريق عمل مكون من الشاعر محمد الصواف الذى حول الرواية لعمل مسرحى فهو صاحب الرؤية الدرامية ويكتب أشعار العمل، كما يقوم بتصميم الديكورات المهندس محمد الغرباوى والأزياء للدكتورة مروة عوده والألحان لمحمد محيى والتوزيع الموسيقي لديفيد داوود.