عابد فهد بصورة جمال باشا السفاح.. انتهاء تصوير “سنوات الحب والرحيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت صورة الفنان السوري عابد فهد بشخصية القائد التركي جمال باشا السفاح صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر انتهاء تصوير مسلسل “سنوات الحب والرحيل”، الذي يُجسّد فيه هذه الشخصية التاريخية، التي ينتظرها جمهور النجم السوري بفارغ الصبر.

العمل، الذي كان يحمل اسم “سفر برلك”، كان من المفترض أن يتولّى إخراجه الراحل حاتم علي، قبل أن تأتي وفاته المفاجئة مدخلاً للمخرج السوري الليث حجو كي يتسلّم دفّة الإخراج، وهو من إنتاج “أم بي سي”.

يتناول العمل حقبة تاريخية مهمّة هي فترة سفر برلك، وصدور فرمان الخدمة العسكرية الإلزامية الذي أصدره السلطان العثماني، وهي الفترة التي يلتحق بها أربعة شبّان بالخدمة العسكرية العثمانية. وقد صُوّرت معظم مشاهد المسلسل في مصر، وجرى إتمامها بمشاهد في سوريا ولبنان.

ونشر فهد مؤخّراً صوراً له بشخصية جمال باشا السفاح؛ الأمر الذي حاز إشادة من الجمهور بعودته مجدّداً إلى الدراما التاريخيّة.

المسلسل مكوّن من 20 حلقة، ويُشارك فيه، إلى جانب عابد فهد، فادي صبيح، أنس طيّارة وديمة الجندي.