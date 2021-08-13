انتهاء تصوير “أنت أطرق بابي”.. المسلسل يدخل الترند العالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ترقّب جمهور مسلسل “أنت أطرق بابي” بحماس عرض الحلقة 48 منه والتي سيتزوج فيها سيركان بولات (كرم بورسين) وايدا (هاندا ارتشيل)، وتصدّرت الحلقة عند عرضها الترند في عدّة دول منها: البرازيل، روسيا، إيطاليا، الإمارات، الأردن، إسبانيا، البرتغال، لبنان، مصر، باكستان، المكسيك، الأرجنتين وبطبيعة الحال تركيا، ودخل المسلسل في الترند العالمي بسبب حفل زفاف بطلي العمل.

المسلسل الذي اقترب من نهايته تم الانتهاء من تصوير الحلقة الأخيرة منه، ونشر كرم بورسين أكثر من فيديو من كواليس العمل، وأطلّ في بثّ مباشر مع هاندا ارتشيل لوداع الجمهور.

وكانت شخصية سيركان بولات التي يؤديها كرم في مسلسل “أنت اطرق بابي” احتلت المرتبة الأولى من بين الشخصيات الأكثر شعبية لشهر تموز.

أما هاندا ارتشيل فنالت لقب أفضل ممثلة على مستوى العالم عبر صحيفة إسبانية بـ 2.066.781 صوتاً.

يذكر أنّ هاندا تستعد بعد انتهاء المسلسل للسفر إلى الولايات المتحدة الأميريكة حيث ستتلقى دروساً في التمثيل على يد المدربة العالمية لوري ليفي التي عملت سابقا مع أشهر الممثلين الأتراك ومنهم شاتاي أولسوي وكيفانش تاتليتوغ وهازال كايا.