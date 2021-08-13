بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 16 دقيقة مضت التعليقات على بلقيس تُشعل دار الأوبرا المصرية غناءً وطرباً مغلقة

متابعة بتجــرد: أحيت النجمة بلقيس فتحي مساء أمس الخميس، حفلا غنائياً مكتمل العدد من ناحية الحضور، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وقدّمت بلقيس خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها، نذكر منها: “سهر الليالي، ياخي، ظبي اليمن، أن يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، جبّار، وهمت بظبي – بيذكر بالخريف”، بالإضافة إلى أغانٍ عربية لفنانين آخرين مثل: “سهر الليالي، البنت الشلبية؛ الطبطبة”.

وكان لافتًا تفاعل الجمهور مع الأغاني وتحديدًا الجديدة التي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركها بحفلاتها كافّة.

واختارت بلقيس للحفل إطلالة في غاية الأناقة، أبهرت محبيها ومتابعيها، إذ أطلّت بفستان زهري طويل مميّز بتصميمه، مناسب جداً لظهور على المسرح وظهرت بتسريحة شعر ومكياج لافتين.