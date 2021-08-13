هيا الشعيبي تتصدّر “ترند” السعودية: “الشعب ما يحب هيونة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حاولت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إنهاء أزمتها مع الجمهور السعودي من خلال إطلاق مسابقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مرفقةً بوسم (هاشتاغ) “الشعب السعودي يحب هيونة”، لكن النتائج أتت عكسية، إذ تصدر “ترند” موقع “تويتر” وسم “الشعب السعودي ما يحب هيونة”.

وتعود أزمة الشعيبي مع الجمهور السعودي إلى انتشار “هاشتاغ” “هيا الشعيبي تسيء الى السعودية” عقب وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الصباح.

وأكّدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أنها طلبت من الشعيبي أن تعتذر الى الشعب السعودي بعد تصدّر اسمها “الترند” بتهمة الإساءة، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على موقفها، وفق قولها.

وردّت الشعيبي على الفضالة من دون أن تذكر اسمها، فقالت في مقطع مصوّر نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: “مو وقته أطلع أرد الي تكذب على زوجها عادي وتطلع وتكذب بالسوشيال ميديا وأنا ما أطلع وافتح سناب وأقعد أردح، لو بنتكلم أطلع ببرنامج وأتكلم مع ناس تفهم وتسأل وأجاوب”. وأضافت: “بقلكم شي كبرنا على هالمسائل وهلأ خلّونا باللي إحنا فيه، الي تمسكنت لين تمكنت ما تقدر يعني تمسكن على الناس”.