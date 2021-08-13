كارول سماحة تفاجئ جمهورها بهدية مميّزة وتغني بالفرنسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عام على صدور أغنية Bon Voyage للنجمة اللبنانية كارول سماحة والنجاح الذي حققته، أصدرت كارول النسخة الفرنسية الكاملة للأغنية عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وخصّت كارول سماحة جمهورها بهذه المفاجأة حيث أعلنت عن صدور النسخة الفرنسية من الأغنية عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” وقالت: “إستمعوا الآن إلى النسخة الفرنسية الكاملة من أغنية”.

والنسخة الفرنسية من أغنية Bon Voyage من كلمات Layone & Aaron وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضاً.

الجدير ذكره أن أغنية Bon Voyage بنسختها العربية والفرنسية حققت منذ صدورها في يوليو 2020 أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر قناة شركة “لايف ستايلز ستديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب”.