منهم جريتا جاربو وشون كونري.. أفلام أجبرت نجوماً على اعتزال السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قد يكون إنتاج أحد أفلام هوليوود الكبرى مرهقاً؛ لذا فليس غريباً أن تتسبب بعض الأعمال السينمائية وتصوير مشهدٍ ما أو التعامل مع مخرج صعب المراس في إجبار ممثلين على الاعتزال وترك صناعة السينما تماماً.

من خلال تقرير مجلة star insider نُلقي نظرةً على أفلام دفعت ممثلين مشهورين إلى إعادة التفكير في خياراتهم المهنية.

دانيال داي لويس Phantom Thread عام 2017

في وقتٍ سابق، فُوجئ جميع محبي الممثل الأميركي دانيال داي لويس بخبر اعتزاله التمثيل، من دون إبداء أيّ سببٍ واضح وراء هذا القرار الصادم.

وبعد مرور 5 أشهر، خرج الممثل البالغ من العمر 64 عاماً، عن صمته وتحدث مع مجلة W ، موضحاً أنَّ دوره الأخير في فيلم Phantom Thread، كان بمثابة نقطة التحوّل التي دفعته إلى اعتزال التمثيل والأضواء.

وبحسب تقريرstarsinsider، كان دانيال داي لويس انتقائياً بدقة بشأن مشاريعه الفنية، ويُعطي العمل كل جهده، كما أنّه أحد أفضل الممثلين في هذا الاتجاه، لكنّه تقاعد، وكان آخر أفلامه Phantom Thread في عام 2017.

وقال لويس إن حزناً عميقاً انتابه خلال تمثيل الفيلم، وأنّه لا يرغب في مشاهدة الفيلم النهائي، واتخذ قراره بالتوقف عن التمثيل

شون كونري The League of Extraordinary Gentlemen عام 2003

تقاعد الراحل شون كونري رسمياً عن التمثيل عام 2003، وكان فيلمه الأخير هو “تحالف الخارقين ” (The League of Extraordinary Gentlemen) حيث لُوحظ في أروقة وكواليس الفيلم توتراً متصاعداً بين كونري والمخرج ستيفن نورنغتون.

كان شون منزعجاً من تأخير الإنتاج، بالإضافة لوجود اختلافات فنية خطيرة مع نورنغتون، حيث لم يكن من المعجبين بأسلوبه.

وأكد كونري اعتزاله عندما حصل على جائزة الإنجاز في عام 2006، قائلاً في سبب اعتزاله إنّ “الحمقى الآن يصنعون أفلاماً في هوليوود”.

غريتا غاربو The Two-Faced Woman عام 1941

كانت غريتا غاربو واحدةً من أكبر نجوم هوليوود في ثلاثينات القرن الماضي، لكنّها لم تكن راضيةً عن حياتها في هوليوود.

أمضت غاربو الكثير من الوقت بمفردها في حالة حزن، وشاركت في الفيلم الكوميدي The Two-Faced Womanعام 1941، لكنّها كرهت السيناريو؛ ما عجّل اعتزالها في سن 36.

شيلي دوفال The Shining عام 1980

كانت شيلي دوفال ممثلةً شابةً لا تزال في بداية حياتها عندما جسّدت دوراً في The Shining للمخرج ستانلي كوبريك، وكان هذا الدور هو الأخير لها، حيث واجهت الممثلة وقتاً صعباً في العمل مع كوبريك في”The Shining” ، إذ كانت شخصيتها تدور حول امرأة تتعرض لضغط هائل وإرهاق.

حاول المخرج استخراج الشخصية من داخلها من خلال دفعها لتكرار نفس المشهد أكثر من مائة مرة؛ الأمر الذي أرهقها عاطفياً وجسدياً وتقاعدت من التمثيل بعدها.