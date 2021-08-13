شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس وزوجها على متن يخت سعره 45 مليون دولار وإيجاره 325 ألفًا بالأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول النجمة العالمية جوليا روبرتس الاستمتاع بوقتها برفقة زوجها المصور السينمائى دانيال مودر بأفضل الطرق الممكنة، وذلك من خلال رحلة بحرية على متن يخت يمثل الرفاهية بعينها مثلما وصفه عدد من المواقع الأجنبية أبرزها تقرير الديلى ميل الذى أفرد مساحة مطولة للتحدث عن اليخت الذى تواجدت عليه جوليا روبرتس وزوجها بالإضافة إلى أبنائهم الثلاثة.



يخت جوليا روبرتس وزوجها

وأكد التقرير أن اليخت الذى يطلق عليه اسم "أثينا" لا يعتبر مجرد يخت بمظهر مميز، وإنما يتضمن بداخله كل وسائل الترفيه، ما جعل سعره يصل إلى 45 مليون دولار لمن يرغب في شرائه، أما في حالة التأجير، فالسعر يصل إلى 352 ألف دولار في الأسبوع، ما يجعله واحد من أغلى اليخوت في العالم.



جوليا وزوجها على متن اليخت

كما أكد التقرير أن اليخت "أثينا" يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 10 ضيوف في خمس غرف، وتضم جناحًا رئيسيًا وثلاث كبائن مزدوجة ومقصورة توأم، كما يحتوي اليخت أيضًا على صالة ألعاب رياضية خاصة به.



قارب بجانب اليخت

وتتميز "أثينا" بمظهرها المميز ليخت أشبه بالسفن التاريخية من العصور الوسطى، بسبب شكل المركب الشراعي ذي الثلاثة الصواري.



رحلة جوليا روبرتس وزوجها لم تتوقف فى اليخت وانما شملت مظاهر اخرى من الاستمتاع

وتأتى تلك الرحلة بعدما احتفل الثنائى جوليا روبرتس وزوجها الشهر الماضى بمناسبة عيد زواجهما، حيث يعدان من أشهر الثنائيات فى عالم هوليود وأكثرهما تفاهمًا.