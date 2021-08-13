شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يطرح برومو كليب أغنية "تخنتى" فى ديو مع نبيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مصطفى شوقى، برومو كليب أغنيته الجديدة "تخنتى" التى يشاركه الغناء فيها المطرب نبيل، قبل طرحها كاملة قريبًا، وهى من فكرة نصر محروس.

ونشر شوقى، فيديو برومو الكليب عبر حسابه على إنستجرام، صاحبها بتعليق: "انتظروا فيديو كليب تخنتى.. قريبًا جدًا".

وكانت آخر أغنيات المطرب مصطفى شوقى "يا سمرا"، من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هانى محروس، وقدمها بشكل مختلف نال إعجاب محبيه، وحصدت العديد من المشاهدات عبر موقع يوتيوب، وتصدرت التريند وقت طرحها.

وسبق وكشف المطرب مصطفى شوقى، أثناء استضافته فى برنامج لايت شو، المذاع على قناة الحياة، أن أول أغانيه ملطشة القلوب، كانت بداية الخير عليه، حيث قال: "ملطشة القلوب كانت وش الخير علينا، أستاذ نصر محروس لمحها فى البداية، كلمة ملطشة القلوب لما سمعتها أول مرة كان وقعها عليا زى وقعها عليكى، قولت أيه ده، لكن حصل معايا زى ما حصل معاكى، أنت فضلتى تسمعيها مرة واتنين وثلاثة وأربعة عشان تفهمى القصة إيه، لحد ما أدمنتيها، ده حصل معايا وأنا بسمعها كمطرب هيغنيها، كنت مستغربها جدا ومش فاهم أيه اللى بيحصل".