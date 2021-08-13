شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تستأنف "إجازة مفتوحة" وتصور مشاهدها الأخيرة استعدادًا لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الفنانة لقاء الخميسى تصوير مشاهدها في مسلسل "إجازة مفتوحة" قبل أيام، حيث تصور دورها بشكل يومى، وتصل عدد ساعات التصوير لأكثر من 15 ساعة، لاسيما أن صناع العمل يرغبون الانتهاء من أكبر عدد حلقات تمهيدًا لعرضه خلال الأسابيع المقبلة.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، ألفت عمر، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



لقاء الخميسى

وكانت لقاء الخميسي قد أكدت لـ"الخليج 365" أن مسلسل "إجازة مفتوحة" الذى تستعد لاستئنافه خلال الأيام المقبلة، هو عمل اجتماعي قائم على العائلة والمشاكل التي تواجه أي أسرة مصرية وذلك من واقع المجتمع، مضيفة أن هناك أكثر من محور يتناوله العمل منها المشاكل الزوجية، وكذلك تربية الأبناء والصعوبات التي تواجه الآباء، وكذلك التعامل مع مشاكل الأشقاء.

وقدمت لقاء الخميسي مسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، حيث شاركت في بطولته إلى جانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد.