شكرا لقرائتكم خبر عن "يلا بينا نهزر" تعيد مصطفى كامل إلى الأغانى الشعبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم مصطفى كامل إلى تقديم الأغانى الشعبية، حيث طرح مؤخرًا ثالث أغاني ألبومه الجديد والتى تحمل اسم "يلا بينا نهزر" من كلماته وألحان فتحى مصطفى كامل وتوزيع اسلام ساسو، وقدمها بشكل محتلف وجديد عليه عن أغانيه السابقة .

وتقول كلمات الأغنية:

يا عم سيبك وفكك م اللي شاغل بالك

وطنش اللي يطنشك و روق على حالك

قول للزعل لو وشوشك مالي انا ومالك

يلا بينا نهزر ونفرفش

نفرح والفرحه ما تتلمش

نرقص ونغنى

ونكسر الدنيا ونهيص

دنيتنا يا حبيبي

ما بتديش اللي معكنن

واللي مكشر واللى متيس

اوعى فى يوم تتضايق

خلي مزاجك رايق

واللي يقول لك عامل ايه قوله

الحمد لله كويس

خد حبايبك بين جناحك

واللي يفرحلك بنجاحك

اللى حبك قوله هاي

واللي كارهك يلا باي

اوعى تندم يوم عليه

اوعى تندم ع اللي يروح

ارمى وراء ظهرك وطوح

الحياه بنعيـشها مره

تبقى حلوه وتبقى مره

مش كلها كده باتون ساليه

ياما شده وياما ضيقه

وبتتحل يا دوب فى دقيقه

قول يا رب وخلي بالك

لوأمك على طول دعيالك

ح يمدلك الفرح إيديه

قول لقلبك عيش وروق

قوله دوق م الحب ودوق

شوفها دنيا جميله حلوه

شوفها ضحكه وشوفها غنوه

وانت تعيشها سعاده البيه

وطرح مؤخرا النجم مصطفى كامل أغنية والتي تحمل اسم "ضحكتى" وهى ثانى أغانى ألبومه الغنائى الجديد "وجع قلبى"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.

وأعرب مؤخرا النجم مصطفى كامل عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "البيت" الذى طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "وجع قلبى" مشيرًا إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الغنائى وخارجه.

وأضاف أنه قرر طرح ألبومه على طريقة السينجل ويضم عددًا من الأغانى المتنوعة كعادته في طرح البوماته الأخيرة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفنى كعادته فى تحقيق النجاح فى أعماله كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

أغنية "البيت" أولى أغنيات ألبوم مصطى كامل الجديد الذى يحمل إسم "وجع قلبى"، والأغنية من كلمات مصطفى كامل، ألحان مصطفى كامل، وتوزيع موسيقى محسن السيد، وتخطت حاجز نص مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "البيت اللى تربينا فيه.. متعلق قلبى به.. كل ما أنسى عقلى بيفكر.. وأرجع أنسى وأرجع أتذكر.. صوت أبويا وهـو بينادى عليا.. ودمعة أمى لما كـنت أتعبت شوية.. ومـدرستـى وكراستـى وأنا صـغـير.. وشكلى قـبل ما يكبر ويتغير.. ولمتنا أنا وصحابى ع الناصية.. وأحلامنا الـلــى كـانت طـايشة مـــش راسيـة.. سـنـيـن بـتـمـر بحـلو ومــر وأنـا مـا نـسيـت".

جدير بالذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.