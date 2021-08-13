أول صور لـ نيللي كريم وهشام عاشور من شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، صورا تجمعه بزوجته الفنانة نيللي كريم من شهر العسل.

الصور نشرها هشام عاشور، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة.

واحتفلت الفنانة نيللي كريم، يوم الأربعاء 11 أغسطس، بعقد قرانها وزفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور.

ومن ناحية أخرى شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.