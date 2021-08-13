شيماء سيف تكشف حقيقة طلاقها من محمد كارتر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة شيماء سيف، حقيقة طلاقها من زوجها المنتج محمد كارتر.

وقالت شيماء، في لقاء مع برنامج "et بالعربي": "أنا الحمد لله كويسة، والحالة كويسة، وإحنا كويسين خالص والكلام ده مش حقيقي".

أضافت: "في حاجات كتير أوي بتتقال، لكن أنا مش ببص للشائعات دي خالص، أنا بكمل والأيام اللي بتثبت العكس، لأن لما برد على الحاجة بتكبر".

تابعت: "أنا معرفش إيه مصدر الشائعات دي، الناس مش بتكون مقدرة الشائعات دي بتعمل إيه في أهالينا، في مرة قالوا إن عندي سرطان ومامتي كلمتني قالتلي أنتي كويسة قالتلها أيوه وكده، وبعدين هي شكت إني مخبية عليها، فلقيتها كلمتني تاني تطمن".

شيماء سيف ومحمد كارتر تزوجا في 19 أكتوبر 2018، في حفل ضخم حضره العديد من نجوم الفن.

يذكر أن أخر أعمال شيماء سيف مسلسل "في بيتنا روبوت" مع النجوم: هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، عمرو وهبة، والراحلة دلال عبدالعزيز وغيرهم، تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.