"قمة في الأدب والاحترام".. أيمن بهجت قمر ينعى حسن نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، حسن نجيب مدير فرقة مسرح مصر، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة.

وكتب أيمن، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "فتحت عينيا لقيت عم حسن نجيب في فرقة الفنانين المتحدين، وكان راجل طول عمره قمة في الأدب والاحترام".

وأضاف: "عشان كده أشرف عبدالباقي لما فكر في المسرح على طول استعان بيه، وكان من حسن حظي إني أرجع أقابله تاني.. النهاردة ودعنا وراح للحبايب.. الله يرحمك يا عم حسن ويغفر لك.. البقاء لله".

وتعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر" ويحمل اسم "غفير في بيتي".

مسرحية "غفير في بيتي"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شاب يتقدم لخطبة فتاة وهو لا يمتلك أي شيء، وفي الوقت ذاته يحاول بعض اللصوص الاختباء في شقة خطيبته، ما يسبب الكثير من المشاكل في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية إضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم: "علي ربيع، مُصطفى خاطر، دينا محسن "ويزو"، محمد أسامة "أوس أوس"، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، وبيشوي طاهر"، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.