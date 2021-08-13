بالفيديو| كريم محمود عبدالعزيز يصف "موسى" بالفيلم الصعب.. ويحكي قصة مشهد مؤثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد عبدالستار:

قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إن الأفلام تُطرح في دور العرض حتى يشاهدها الجمهور، على اختلاف نوعياتها، مؤكدًا أن الجمهور يحب مشاهدة الجديد والمختلف.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تمنى كريم أن يشعر الجمهور بالمجهود الذي بذله وفريق الفيلم، وأن ينال العمل إعجابهم، والذي تم طرحه الأربعاء الماضي 11 ديسمبر.

كريم أكد أن من بين المشاهد المؤثرة، التي قدمها في الفيلم، مشهد يجمعه بالفنان صلاح عبدالله، ذكره بموقف حدث له قبل أن يُعرض عليه سيناريو "موسى"، عندما شاهد والده الفنان محمود عبدالعزيز يوقظه من النوم، ويتحدث معه، مؤكدًا أنه لم يكن وقتها نائمًا، وإنما عاش الأمر في الواقع وكان ذلك بعد وفاة والده بفترة قصيرة، وبمجرد أن غابت عينيه عن والده لثوان وعاد ليستكمل حديثه معه، لم يجده في الغرفة، وتذكر أنه قد غادر عالمنا بالفعل.

المشهد عاش كريم مثله في فيلم "موسى" بالصدفة، وشدد على أنه لم يستعن بالموقف الذي تعرض له، ولكن الأمر حدث بمحض الصدفة، مشيرًا إلى أن المشهد كان مؤثرا، وكذلك مشهد الوفاة كان مؤثرا، متابعا "الفيلم كله كان صعب".

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صبري فواز، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، بينهم: محمد لطفي، وأحمد حاتم ومحمد جمعة.

وكشف كريم عن استعداده للمشاركة في بطولة مسلسل "البيت بيتي" مع الفنان مصطفى خاطر، خلال الفترة المُقبلة.