هكذا علّقت نبيلة عبيد على إطلاق اسم سمير غانم على أحد الكباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري الجديدة.

ونشرت عبيد، صورة سمير غانم عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سعيدة بقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الفنان الكبير الراحل سمير غانم على أحد الجسور في المشاريع العمرانية ومحاور الطرق الجديدة".

أضافت: "سعادتي بتقدير الدولة للفنان المصري ونظرتها له بعين مختلفة وبشكل لافت وغير مسبوق.. فخورة ببلدي وبرئيس بلدي".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته في اليوم التالي، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.