محمد محمود عبدالعزيز لـ"الخليج 365": "بدون خوف مفيش نجاح".. وتجربة "موسى" جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد عبدالستار:

أكد الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، إن فكرة فيلم "موسى" تعد جريئة، وتطورا كبيرا للسينما، وخطوة جاءت متأخرة، وكان يتمنى حدوثها منذ فترة طويلة، مقدما التهنئة لكل فريق العمل وبينهم شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز "برافو عليكو".

وقال محمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ردًا على أن المنتجين قد يتخوفون من الإقدام على التغيير، وتقديم ألوانا غير تلك التي اعتاد الجمهور عليها وثبتت نجاحها: "كله خايف القديم خايف والجديد خايف، أي تجربة في الدنيا لازم يكون جزء منها الخوف لو مفيش خوف مفيش نجاح وتجارب".

وأشار محمد إلى حضوره لكل مراحل فيلم موسى، موضحا "حضرت المشروع منذ بدايته، مع بيتر ميمي وكريم، وقرأت الورق قبل تنفيذه، وكنت أعرف مدى صعوبة الموضوع وتعقيده، لكنه أيضًا عمل مستفز لكريم كممثل ولأي صاحب عمل يفكر يقدمه بهذا الشكل، وأتمنى الجمهور يستقبله صح، لأننا في حاجة لمشاهدة أعمال مثل موسى، وألا يقتصر تعاملنا معها على استقبالها من الغرب"، لافتًا إلى أن "موسى" تم تنفيذه بشكل قادر على المنافسة ومحترف، وكل العاملين عليه كانوا على قدر كبير من الاحتراف.

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، سارة الشامي.