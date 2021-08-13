انتشار صورة لـ حلا شيحة على السرير من دون حجاب وهذا تعليقها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت حلا شيحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على ”إنستغرام“: ”بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين لا يحترمون مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة“.

وأضافت حلا: ”حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستغرام، وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي“.

وأعربت عن أملها ”من رؤساء التحرير المحترمين أن يختاروا الصحافيين المهنيين الحقيقيين حتى تكون صحفهم في ركب التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلاً من الانشغال بالتفاهات ونشر الإشاعات“، مطالبة بتحري الدقة فيما يتم نشره.

وكانت حلا شيحة قد تعرضت لهجوم عنيف بعد انتشار صورة لها بدون حجاب وهي تجلس على السرير، الأمر الذي أثار استياء جمهورها خاصة بعدما أعلنت اعتزالها للفن وارتدائها الحجاب مرة أخرى.

وسبق وأثارت حلا شيحة، حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها، التي أعلنت فيها تبرؤها من مشاهدها التي صنفتها بأنها ”جريئة“ في فيلم ”مش أنا“، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، ويقوم ببطولته الفنان المصري تامر حسني.