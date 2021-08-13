شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يطرحون أغاني جديدة هذا الأسبوع.. لؤي ومحمد عدوية أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الغناء خلال هذه الأيام انتعاشة قوية، بعدما أصدر عدد كبير من النجوم أغانيهم، ما شجع عددًا أخر من المطربين على الدفع بأغانيهم المؤجلة منذ فترة، ومن هؤلاء:

لؤى

يستعد المطرب لؤى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "قرصة ثعبان"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت آخر أغانى لؤى كليب "آخر نسخة"، إخراج عادل سرحان، وظهر لؤى بصورة مختلفة عن أعماله السابقة فى قالب استعراضي رومانسي، والأغنية من كلمات نور عبد الله، ألحان مصطفى العسال، توزيع أدهم دهيمة، ماسترينج أمير محروس، وانتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، وفكرة الكليب تعتمد على الأجواء الرومانسية الراقصة.

محمد عدوية

أيام قليلة ويطرح أيضا المطرب محمد عدوية أغنية جديدة "ناس وداسوا" التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل عددًا من المفاجآت كعادة عدوية في أغانيه، خاصة أنها تحمل شكلا موسيقيا جديدا من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقى، وتقول كلمات الأغنية: "جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بإفترا فى الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده".

وأعرب مؤخرًا محمد عدوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن سعادته البالغة وفخره في المشاركة بمبادرة حياة كريمة التي تعيد مقام القرية المصرية وتعيد الفرحة والبهجة إلى مواطنيها.

وأضاف أنه سعيد أيضا بهذا اليوم العالمي والتاريخي الذي يشهد إطلاق أكبر مشروع على مستوى العالم، باعتبار أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي المشروع الأضخم الذي لم تقم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه.

محمد رشاد

ينضم الى القائمة المطرب محمد رشاد الذى طرح أمس أغنيته الجديدة "إبن الأصل"، وهى من كلمات وألحان محمد قاسم، ومن توزيع عمرو صلاح، وهندسة صوت وميكس بيشوي مجدى، وصورها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب.

وتدور أحداث الأغنية في قالب اجتماعى بعيدًا عن الرومانسية والدراما، فتحكي عن الشخص الذي تربى على عادات وقيم وأصول، ولكنه يقابل من قبل الآخرين بقلة أصل أو عدم تقدير.