شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم ضياء حسنى على قاعة المركز الصحفى فى مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل ضياء حسني عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على قاعة المركز الصحفي للمهرجان في الدورة 37 التي تقام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

ومن جانبه قال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان إن الناقد الراحل كان من أهم الداعمين والمشاركين في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث كان مسئولاً لعدة دورات عن مسابقة الفيلم القصير التي ينظمها المهرجان.

وأكد أباظة أن إطلاق اسم الناقد الراحل على المركز الصحفي يأتي تخليدًا لذكراه وتأكيدًا على دوره الكبير في دعم الثقافة السينمائية.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، مؤخرًا تكريم اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل فى الدورة الـ37، التى ستقام فى الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك عن مجمل أعمالها السينمائية التى أبدعت فى تأليفها.

ومن المقرر أن يتسلم التكريم ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، زوجة الكاتب د. خالد منتصر الذى سوف يقوم بكتابة كتاب عن حياتها الفنية والكواليس السينمائية فى مشوارها الفنى وسيتم توزيعه أثناء الدورة المقبلة.